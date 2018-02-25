В последнюю ночь зимы синоптики обещают Москве рекордный мороз

25 Февр. 15:12 2018-02-25T15:12:06+03:00

А в первый день календарной весны температура будет на 8 градусов ниже нормы

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Если календарный центр зимы - январь - запомнился отсутствием снега и плюсовыми температурами, то февраль словно наверстывает упущенное. Воскресенье 25 февраля стало самым холодным днем нынешней зимы, но на этом природа не остановится. Первую половину нынешней недели температура продолжит падать. Всему виной холодный воздух, который идет с Карского моря (это окраина Северного ледовитого океана, Ямал и Таймыр - это там). Синоптики называют это «ультраполярным вторжением арктического холода».

- Ближайшие ночи станут самыми холодными ночами этой зимы, - рассказал «КП» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник, вторник и среду синоптики обещают днем -11-13 градусов, по ночам - до -21. А вот в Подмосковье в последнюю ночь зимы подморозит местами и до -32! Это будет «холодный» рекорд уходящего сезона. Впрочем, с наступлением календарной весны никакого особого чуда тоже не произойдет.

- В ночь на 1 марта в Москве ожидается -19-24 градуса, днем -7-12, - продолжает Евгений Тишковец. - К этому времени московского региона достигнет балканский циклон. Будет солнечная, но очень холодная для начала марта погода. Можно сказать, начало весны будет аномальным - на 7-8 градусов ниже среднетемпературной нормы