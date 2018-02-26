2018-02-26T12:04:00+03:00
Москва

В московском метро открылся первый участок Большой кольцевой линии

Запущено движение поездов от «Делового центра» до «Петровского парка»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Интерьер станции "Петровский парк"Интерьер станции "Петровский парк"Фото: Алиса ТИТКО
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Столичный метрополитен открыл первый участок Большой кольцевой линии (БКЛ). В понедельник, 26 февраля, заработали сразу пять новых станций. Первых пассажиров уже начали принимать станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».

На открытии участка «Деловой центр» – «Петровский парк» выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня – исторический день для Московского метрополитена и для всех москвичей. Мы открываем пять станций первого участка Большой кольцевой линии метро. Эти станции важны сами по себе, так как сделают более быстрыми и комфортными поездки десятков тысяч местных жителей и сотен тысяч посетителей СИТИ, стадионов "Динамо" и "ЦСКА" и множества других крупных объектов», - приводит слова градоначальника сетевое издание m24.ru.

Предполагается, что новая ветка поможет разгрузить Замоскворецкую, Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую линии и центральные пересадочные узлы, передает телеканал «360».

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