В московском метро открылся первый участок Большой кольцевой линии

СЕГОДНЯ 12:03 2018-02-26T12:04:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Столичный метрополитен открыл первый участок Большой кольцевой линии (БКЛ). В понедельник, 26 февраля, заработали сразу пять новых станций. Первых пассажиров уже начали принимать станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».

На открытии участка «Деловой центр» – «Петровский парк» выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня – исторический день для Московского метрополитена и для всех москвичей. Мы открываем пять станций первого участка Большой кольцевой линии метро. Эти станции важны сами по себе, так как сделают более быстрыми и комфортными поездки десятков тысяч местных жителей и сотен тысяч посетителей СИТИ, стадионов "Динамо" и "ЦСКА" и множества других крупных объектов», - приводит слова градоначальника сетевое издание m24.ru.

Предполагается, что новая ветка поможет разгрузить Замоскворецкую, Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую линии и центральные пересадочные узлы, передает телеканал «360».