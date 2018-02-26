2018-02-26T13:07:08+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали серийных грабителей

Мужчины похищали ценные вещи из частных домов в Ступино [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Преступников удалось поймать с поличным во время очередной кражи.Преступников удалось поймать с поличным во время очередной кражи.
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Полиция задержала серийных домушников в Подмосковье. Трое молодых людей грабили частные дома в дачных товариществах в районе Ступино.

«Злоумышленники повреждали стеклопакеты и незаконно проникали в частные дома, расположенные на территориях СНТ, откуда похищали бытовую технику, электроинструменты и личные вещи граждан», - цитирует сообщение пресс-службы областного главка МВД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Преступников удалось поймать с поличным во время очередной кражи. Ими оказались молодые мужчины в возрасте от 18 до 21 года. Часть похищенных вещей стражам порядка удалось обнаружить у домушников при обысках. Общая сумма ущерба составила порядка 400 тысяч рублей.

В полиции отметили, что в настоящее время удалось установить причастность грабителей к восьми аналогичным инцидентам. На молодых людей завели уголовное дело по статье «Кража», им грозит до шести лет тюрьмы, передает телеканал «360».

Полиция поймала дачных воров в подмосковном Ступино.Сотрудники полиции задержали дачных воров с поличным

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