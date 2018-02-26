Врачи общей практики появились во всех поликлиниках Москвы

СЕГОДНЯ 14:06 2018-02-26T14:06:47+03:00

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Во всех столичных поликлиниках открылись кабинеты врачей общей практики. Всего появилось более 2 тысяч кабинетов - для приема пациентов и порядка 550 - для медицинских процедур. Напомним, врачи общей практики - это терапевты, прошедшие профессиональную переподготовку и получившие специальные знания по отоларингологии, офтальмологии, неврологии и хирургии. Эти врачи могут не только принимать больных еще до визита к узкому специалисту, но и вправе проводить простейшие медицинские процедуры. К примеру, измерить глазное давление, провести электрокардиографию (ЭКГ) или отоскопию, сделать перевязку. Кроме того, прием у врача общей практики в среднем может продлиться до 20 минут (у участкового терапевта - не более 15 минут. - Прим.). То есть это позволяет без спешки провести полный осмотр, оценить состояние больного, дать рекомендации. А пациенты меньше сидят в очередях в поликлинике и быстрее получают необходимую им помощь. Желающие попасть к врачу общей практики могут записаться к нему сами, без участкового терапевта. Это можно сделать через портал госуслуг mos.ru в своем личном кабинете или с помощью специального терминала в поликлинике.

- В скором времени таких кабинетов станет больше, поскольку переподготовка терапевтов продолжается, - сообщил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Только в этом году количество врачей общей практики увеличится до трех тысяч. Мы закупаем для них медицинскую технику - отоскопы, риноскопы, офтальмоскопы, бесконтактные тонометры. Помимо этого, всем врачам общей практики выплачивается к окладу ежемесячная стимулирующая надбавка в 20 тысяч рублей.