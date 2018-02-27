В Подмосковье произошла утечка серной кислоты на железной дороге

СЕГОДНЯ 09:50 2018-02-27T09:50:17+03:00

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В ночь на вторник, 27 февраля, на железнодорожной станции «Орехово-Зуево» в Подмосковье произошла утечка серной кислоты из цистерны.

Как уточнили в МЧС России, течь обнаружили сотрудники МЖД в 03:45 мск, а к 05:55 мск вся кислота вытекла на грунт. При этом размер пятна составил 25 квадратных метров. В настоящее время место ЧП оцеплено.

Также в подмосковном главке МЧС РФ отметили, что в результате инцидента железнодорожные пути не пострадали. Кроме того, произошедшее никак не повлияло на движение других грузовых и пассажирских составов.

По уточненным данным, причиной случившегося стала неисправность сливного оборудования вследствие естественного износа цистерны.

Напомним, это далеко не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июне 2016 года утечка серной кислоты произошла на станции «Петушки», которая находится во Владимирской области. Тогда кислота вытекла из цистерны поезда, который следовал из Орехово-Зуево во Владимир.