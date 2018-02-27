Московская область пережила самую холодную ночь зимы. Следующая будет такой же

СЕГОДНЯ 12:10 2018-02-27T12:10:44+03:00

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Ночь на вторник, 27 февраля, в Москве и области оказалась самой холодной с начала зимы - как и предупреждали синоптики. Самый сильный мороз трещал в Зарайске на юге области: -31 градус. В Волоколамске воздух остыл до -30,6 градуса, в Клину до -30,3.

В столице тридатиградусной стужи не было. В районе ВДНХ зафиксирована температура -21,7 градуса, сообщили в Московском метеобюро.

Да, каким-то леденящим душу и тело холодом такую температуру назвать сложно. Но все же она самая низкая с начала зимы, если говорить о мегаполисе, а не области. Понятно, что объясняется это тем, что до сих пор зима была аномально теплой. Декабрь-2017 выдался на 6 градусов теплее климатической нормы, январь-2018 - на 5 градусов. А вот нынешняя погода аж на 12 градусов холоднее, чем обычно в последних числах февраля.

Днем 27 февраля -13...-18 градусов. И предстоящая ночь - последняя ночь календарной зимы - будет очень студеной: в Москве мороз окрепнет до -23 градусов, по области снова до -30...-31.