В поликлиниках и больницах Москвы пройдут Дни открытых дверей

27 Февр. 16:15 2018-02-27T16:15:53+03:00

С собой нужно принести паспорт и медицинский полис. Чаще всего вход свободный Фото: Евгения ГУСЕВА

Все желающие могут попасть на бесплатный приём к хирургам, онкологам, кардиологам и другим специалистам

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В столичных поликлиниках и больницах каждый месяц проводятся дни открытых дверей. Очередную такую акцию устроят в марте. С собой нужно принести паспорт и медицинский полис. Чаще всего вход свободный. Но в некоторых местах требуется предварительная регистрация (см. адреса и телефоны по ссылке ниже).

Москвички смогут побывать на бесплатных консультациях гинекологов, онкологов и маммологов. При необходимости их сразу направят на анализы, УЗИ органов малого таза и молочных желез.

Будущим мамам проведут экскурсии по роддомам и женским консультациям. Врачи расскажут о родах, уходе за новорожденными и грудном вскармливании, а также ответят на вопросы. Для тех, кто только планирует стать родителями, подготовили специальные лекции. К примеру, такие встречи пройдут в роддоме № 4.

В специализированных центрах желающие смогут задать свои вопросы фтизиатрам о профилактике детского и подросткового туберкулеза. Здесь врачи сделают рентген грудной клетки, диаскинтест и направят на анализы.

В больнице № 15 имени Филатова для жителей Восточного округа столицы проведут приём кардиолог, акушер-гинеколог, хирург, оториноларинголог и уролог. А в онкологическом диспансере № 1 любой москвич сможет получить консультацию онколога.

Полный список поликлиник и больниц, в которых пройдут Дни открытых дверей.