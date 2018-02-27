В Подмосковье два человека погибли под колесами электрички

27 Февр. 16:49 2018-02-27T16:50:02+03:00

Мужчина и женщина скончались на месте от полученных травм

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В Раменском районе Подмосковья под колеса электропоезда попали два человека. Мужчина и женщина скончались на месте от полученных травм.

Сообщается, что инцидент произошел на границе железнодорожной станции Удельная. По данным полиции, пассажиры переходили железнодорожные пути в неустановленном месте, передает телеканал «360».

Прибывшие на место происшествия стражи порядка, установили обстоятельства происшествия. Пара планировала быстро перейти пути, но не успела, а машинист электрички не смог оперативно остановить состав и наехал на пешеходов, передает сайт «Дни.ру».

Аналогичное происшествие случилось две недели назад в Москве. В пятницу, 16 февраля, на железнодорожной станции Электрозаводская под колесами электрички погибли двое мужчин. Пассажиры пытались перелезь на платформу в обход турникетов, однако не заметили приближающийся поезд и получили серьезные травмы, несовместимые с жизнью.