Метеорологи назвали дату прихода климатической весны
Весь март будет холодным, температура вернется к климатической норме в промежутке между 15 и 20 марта. Для середины марта нормой является минус 5 ночью. С 26 по 31 марта среднесуточная температура поднимется выше нуля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«С 20 по 25 [марта] будет новое вторжение холодных воздушных масс, опять уйдем в минус по отношению к среднему климату и где-то с 26 по 31 [марта] среднесуточные температуры должны выйти на уровень +2 градуса. Это можно назвать наступлением климатической весны», - говорит Тишковец.
Специалист подчеркнул, что +2 - это не дневная, а среднесуточная температура.
По прогнозу Росгидрометцентра, переход через ноль состоится 27 марта. Первая декада марта будет самой холодной. В московский регион дважды придут циклоны с Черного моря, один из них должен смягчить холода на 7-8 марта, передает телеканал "360".