На Москва-реке горит пассажирский теплоход: площадь увеличилась до 1 тыс. кв. м
На юге Москвы загорелся пассажирский теплоход, пришвартованный к берегу. Судно находится в районе проспекта Андропова, 11, напротив Нагатинской набережной. Неподалеку находится Южный речной порт. Около 19.30 очевидцы увидели на палубе огонь и позвонили в МЧС.
На Москва-реке горит пассажирский теплоход (прямой эфир).На юге Москвы загорелся пассажирский теплоход, пришвартованный к берегу
- По предварительной информации людей на судне нет, - сообщают в пресс-службе московского управления МЧС. - Для тушения загорания к месту пожара направлен пожарный корабль «Полковник Чернышев». В ближайшее время он прибудет на место. Пока тушение происходит силами пожарных расчетов с берега.
Общую площадь пожара оценивают в тысячу квадратных метров.
- Рядом находится еще одно пришвартованное к берегу судно, сейчас его отбуксируют, чтобы пламя не перекинулось, - дополнили в МЧС.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Пожар на пассажирском теплоходе на Москва-реке.Пришвартованный к берегу теплоход горит в районе проспекта Андропова. Площадь возгорания составляет 1000 кв.метров