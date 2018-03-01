На Москва-реке горит пассажирский теплоход: площадь увеличилась до 1 тыс. кв. м

1 Март 21:54 2018-03-01T23:02:05+03:00

Судно будут тушить с земли и воды - к месту отправлен пожарный корабль [видеотрансляция]

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На юге Москвы загорелся пассажирский теплоход, пришвартованный к берегу. Судно находится в районе проспекта Андропова, 11, напротив Нагатинской набережной. Неподалеку находится Южный речной порт. Около 19.30 очевидцы увидели на палубе огонь и позвонили в МЧС.

На Москва-реке горит пассажирский теплоход (прямой эфир).На юге Москвы загорелся пассажирский теплоход, пришвартованный к берегу

- По предварительной информации людей на судне нет, - сообщают в пресс-службе московского управления МЧС. - Для тушения загорания к месту пожара направлен пожарный корабль «Полковник Чернышев». В ближайшее время он прибудет на место. Пока тушение происходит силами пожарных расчетов с берега.

Общую площадь пожара оценивают в тысячу квадратных метров.

- Рядом находится еще одно пришвартованное к берегу судно, сейчас его отбуксируют, чтобы пламя не перекинулось, - дополнили в МЧС.

Информация о пострадавших пока не поступала.