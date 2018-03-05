Реновация пятиэтажек в Москве: В Басманном районе выбрали площадку для стартового дома

СЕГОДНЯ 14:21 2018-03-05T14:21:30+03:00

В Москве в список сноса попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек Фото: Евгения ГУСЕВА

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В столице продолжается поиск свободной земли для стартовых домов по программе реновации. В разных округах уже найдены более двухсот адресов будущего строительства. Новую площадку для многоэтажного дома по программе реновации выбрали в Басманном районе Москвы. Под новостройку для переселенцев из сносимых хрущевок в центре столицы отдали земельный участок площадью 0,24 гектара.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города для земельного участка по адресу: Токмаков переулок, владение 25 (ЦАО) для размещения жилого дома по программе реновации», - сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Сюда могут переехать некоторые жители попавших в список сноса девяти ветхих домов в Басманном районе (см. список ниже). Это в основном панельные здания в пять этажей, построенные в 1950 - 1964 годах.

По проекту на стартовой площадке планируется среднеэтажная жилая застройка суммарной поэтажной площадью 4,8 тысячи квадратных метров и высотой не более 20 метров. "По проведенным расчетам, новое строительство не превысит максимальные параметры функциональной зоны и не противоречит требованиям Генерального плана Москвы", - отметили в Москомстройинвесте.

Напомним, в Москве в список сноса попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.

КОНКРЕТНО

Какие дома снесут в Басманном районе столицы по программе реновации

набережная Академика Туполева, дом 1/7, строение 2

Бакунинская улица, дом 77, строение 3

Большая Почтовая улица, дом 61-67, строение 1

улица Госпитальный Вал, дом 3

улица Госпитальный Вал, дом 3, корпус 1

улица Госпитальный Вал, дом 5, корпус 13

Доброслободская улица, дом 10, строение 5

Доброслободская улица, дом 11-13

Сыромятнический проезд, дом 7/14