Станции метро «Бутырская» и «Фонвизинская» 10 марта закроют

СЕГОДНЯ 14:33 2018-03-06T14:33:55+03:00

Это связано с вводом в эксплуатацию трех новых станций

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На карте метро совсем скоро появятся новые станции метро, которые станут частью Люблинско-Дмитровской линии. Речь о станциях «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». Для работ по их присоединению потребуется 10 марта временно закрыть станции «Бутырская» и «Фонвизинская».

- Поезда будут следовать только до станции «Марьина Роща». От станции «Петровско-Разумовская» пассажиры смогут проехать только по Серпуховско-Тимирязевской линии, - рассказали в Московском метрополитене.

Как рассказали в сотрудники столичной подземки, новые станции обеспечат шаговую доступность жителям Бескудниковского района, станет легче добираться из районов Западное и Восточное Дегунино. Новыми станциями ежедневно будут пользоваться порядка 150 тысяч пассажиров.

Ограничения на участке от «Марьиной Рощи» до «Петровско-Разумовской» будут сняты в воскресенье 11 марта в 5.30 утра.