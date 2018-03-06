2018-03-06T14:33:55+03:00
Общество

Станции метро «Бутырская» и «Фонвизинская» 10 марта закроют

Это связано с вводом в эксплуатацию трех новых станций
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
Поделиться:
Новыми станциями ежедневно будут пользоваться порядка 150 тысяч пассажировНовыми станциями ежедневно будут пользоваться порядка 150 тысяч пассажировФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На карте метро совсем скоро появятся новые станции метро, которые станут частью Люблинско-Дмитровской линии. Речь о станциях «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». Для работ по их присоединению потребуется 10 марта временно закрыть станции «Бутырская» и «Фонвизинская».

- Поезда будут следовать только до станции «Марьина Роща». От станции «Петровско-Разумовская» пассажиры смогут проехать только по Серпуховско-Тимирязевской линии, - рассказали в Московском метрополитене.

Как рассказали в сотрудники столичной подземки, новые станции обеспечат шаговую доступность жителям Бескудниковского района, станет легче добираться из районов Западное и Восточное Дегунино. Новыми станциями ежедневно будут пользоваться порядка 150 тысяч пассажиров.

Ограничения на участке от «Марьиной Рощи» до «Петровско-Разумовской» будут сняты в воскресенье 11 марта в 5.30 утра.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
С начала года в Москве отремонтировали более 5,5 тысяч дорожных ям
Под Москвой трое мужчин избили охранника и ограбили магазин
В Москве с начала года устранили более 5,5 тысяч ям
Северный участок «салатовой» ветки московского метро откроют в марте
В Подмосковье полиция задержала наркоторговцев с 3 кг героина
Реновация пятиэтажек в Москве: В Басманном районе выбрали площадку для стартового дома
В Подмосковье за неделю около полусотни человек обратились к медикам из-за морозов
Праздничные мероприятия к 8 марта пройдут в 16 столичных парках
Доходы Москвы превысили 2 триллиона рублей
Два человека пострадали во время крупного ДТП на МКАД
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр "Охотный ряд"
Московская энергосистема успешно выдерживает аномальные морозы
Полиция задержала двух юных воров в Подмосковье
В воскресенье в Москве выпадет четверть месячной нормы снега
В столичном метро к 8 марта начали продавать праздничные брелоки «Тройка»
На Москва-реке горит пассажирский теплоход: площадь увеличилась до 1 тыс. кв. м
Метеорологи назвали дату прихода климатической весны
В Москве задержали адвоката, подозреваемого в подготовке убийства
Из подмосковной квартиры похитили драгоценности на 300 тысяч рублей
Строительство эстакады на Волоколамском шоссе завершат до конца года