Москвичей ждет скорая оттепель

СЕГОДНЯ 12:49 2018-03-09T12:49:34+03:00

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В этом году погода в начале марта, по сути, ничем не отличается от сурового и студеного февраля, когда в столичном регионе воздух остывал до -20 градусов по Цельсию, а то и ниже. Однако в ближайшие несколько дней недели столбик термометра может перевалить за нулевую отметку.

По словам главного специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве в начале следующей недели ожидается +2 градуса по Цельсию, сообщает РИА Новости.

«Первые дни следующей недели — с 12 по 14 марта — погода будет антициклональная — солнечная, без осадков и с большим суточным разбросом температур — ночами от минус десяти до минус 15 и днем от ноля до плюс двух градусов», - рассказал синоптик.

Правда радоваться москвичам придется недолго. Теплая погода еще не знаменует настоящее наступление весны, и во второй половине предстоящей недели снова похолодает.

- Плюс два градуса не значит, что наступает весна, будут еще похолодания, – подчеркнул синоптик.

9 марта в Москве установилась ясная и солнечная погода. Температура воздуха составляет от -5 до -3 градусов по Цельсию. По ожиданиям синоптиков, существенных осадков не ожидается.