В самолете Хабаровск - Москва скончался пассажир

СЕГОДНЯ 13:59 2018-03-11T13:59:37+03:00

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели одного из пассажиров авиарейса Хабаровск - Москва. Самолет приземлился сегодня в 11:02 в столичном аэропорту Шереметьево.

- При подлете к Москве командир экипажа сообщил диспетчеру, что у одного из пассажиров резко ухудшилось состояние здоровья и попросил, чтобы на аэродром вызвали скорую помощь, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе аэропорта Шереметьево. - Приземлившийся лайнер уже ожидали медики аэропорта и машина медицины катастроф. Врачи проводили реанимационные действия, но не смогли спасти пассажира.

Личные данные умершего в аэропорту не раскрывают. Однако по информации «КП», это пожилой мужчина. В полете ему стало плохо, он потерял сознание. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.