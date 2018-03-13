Московские катки в парках продлили работу
Сезон коньков в Москве планировали закрыть 11 марта и на многих катках уже провели прощальные катанья, но весной в столице пока не пахнет. Именно поэтому в 19 городских парках решили не спешить и не закрывать пункты прокатов. Кататься можно будет еще неделю.
- Ледовый сезон во всех парках планировалось закрыть 11 марта. Но так как в столице все еще держится морозная погода, решили продлить его минимум на неделю, — сообщили в мэрии города со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка. - Покататься на коньках можно в саду имени Баумана, «Сокольниках», «Северном Тушине», «Дубках» и других зонах отдыха.
Каток в Бабушкинском парке, например, будет открыт до 18 марта. А в последний день работы вообще будет работать бесплатно. Каток в парке «Красная Пресня» также будет работать строго до 18 марта. А катки в «Сокольниках», саду имени Баумана и усадьбе Воронцово никаких конечных дат не ставят - они будут работать до тех пор, пока будет устойчивая морозная погода.
Стоит отметить, что катки в Парке Горького, саду “Эрмитаж”, в сквере в Олонецком проезде и на ВДНХ закрылись бесповоротно. Посетить их можно будет только в следующем сезоне.
Кстати, за зиму московские катки посетили более 2 млн человек. А это, по данным Мосгорпарка, на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом году. В столице в этом сезоне было открыто более 1200 катков с натуральным льдом и 125 — с искусственным покрытием.
В каких городских парках продолжат работать катки:
— сад имени Баумана;
— Таганский парк;
— парк «Красная Пресня»;
— парк «Фили»;
— Лианозовский парк;
— Гончаровский парк;
— парк «Дубки»;
— парк на Ангарской улице;
— Бабушкинский парк;
— парк «Сокольники»;
— парк «Северное Тушино»;
— парк Дружбы;
— парк 50-летия Октября;
— парк Северного речного вокзала;
— Измайловский парк;
— усадьба Воронцово;
— усадьба Люблино;
— музей-усадьба «Коломенское»;
— усадьба Деда Мороза.