Московские катки в парках продлили работу

СЕГОДНЯ 11:14 2018-03-13T11:14:55+03:00

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Сезон коньков в Москве планировали закрыть 11 марта и на многих катках уже провели прощальные катанья, но весной в столице пока не пахнет. Именно поэтому в 19 городских парках решили не спешить и не закрывать пункты прокатов. Кататься можно будет еще неделю.

- Ледовый сезон во всех парках планировалось закрыть 11 марта. Но так как в столице все еще держится морозная погода, решили продлить его минимум на неделю, — сообщили в мэрии города со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка. - Покататься на коньках можно в саду имени Баумана, «Сокольниках», «Северном Тушине», «Дубках» и других зонах отдыха.

Каток в Бабушкинском парке, например, будет открыт до 18 марта. А в последний день работы вообще будет работать бесплатно. Каток в парке «Красная Пресня» также будет работать строго до 18 марта. А катки в «Сокольниках», саду имени Баумана и усадьбе Воронцово никаких конечных дат не ставят - они будут работать до тех пор, пока будет устойчивая морозная погода.

Стоит отметить, что катки в Парке Горького, саду “Эрмитаж”, в сквере в Олонецком проезде и на ВДНХ закрылись бесповоротно. Посетить их можно будет только в следующем сезоне.

Кстати, за зиму московские катки посетили более 2 млн человек. А это, по данным Мосгорпарка, на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом году. В столице в этом сезоне было открыто более 1200 катков с натуральным льдом и 125 — с искусственным покрытием.

В каких городских парках продолжат работать катки:

— сад имени Баумана;

— Таганский парк;

— парк «Красная Пресня»;

— парк «Фили»;

— Лианозовский парк;

— Гончаровский парк;

— парк «Дубки»;

— парк на Ангарской улице;

— Бабушкинский парк;

— парк «Сокольники»;

— парк «Северное Тушино»;

— парк Дружбы;

— парк 50-летия Октября;

— парк Северного речного вокзала;

— Измайловский парк;

— усадьба Воронцово;

— усадьба Люблино;

— музей-усадьба «Коломенское»;

— усадьба Деда Мороза.