2018-03-13T15:56:53+03:00
Авто

Москвичам предложили продлевать водительские права автоматически

В столице создадут единый центр, в котором можно будет моментально получить любую услугу
Алексей КАРЕЛИН
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Для примерных водителей Москвы могут организовать автопродление срока действия водительских правДля примерных водителей Москвы могут организовать автопродление срока действия водительских правФото: Александр ГЛУЗ
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Для москвичей в ближайшие годы могут организовать автоматическое продление действия водительских прав. Этот вопрос уже прорабатывают органы власти Москвы и федерального уровня. Если они придут к соглашению, то автопродление прав введут для примерных водителей, которые не множества нарушений правил дорожного движения. Об этом рассказал глава аналитического подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин.

По его словам, в департаменте уже могут заранее узнавать, когда у кого кончается срок действия водительских прав. Есть все необходимое, чтобы по различным каналам информировать водителя за два месяца до окончания действия прав. Еще было бы лучше создать систему автоматического продления, говорит Чукарин.

Чиновник утверждает, что в 2025-2030 годы департамент намерен добиться создания единого центра, в котором можно было бы получить любую услугу ровно в тот момент, как она потребуется, пишет ТАСС.

Ранее Госдума рассматривала ввод пересдачи экзамена при каждой смене водительских прав. Такое предложение внес один из союзов автошкол, но депутаты отказались принимать его, передает сайт kp.ru.

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