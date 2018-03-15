В Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 12:10 2018-03-15T12:11:08+03:00

Сразу после инцидента, движение поездов по направлению было временно приостановлено Фото: Михаил ФРОЛОВ

На место выехали следователи, начата доследственная проверка всех обстоятельств трагедии

Изменить размер текста: A A

В Москве аэроэкспресс сбил женщину. Трагедия произошла в районе улицы Бутырский вал, рядом с которой проходят железнодорожные пути савеловского направления МЖД.

"В 10.20 на станции в районе Бутырского вала проходящим аэроэкспрессом была смертельно травмирована женщина, личность которой пока не установлена", - рассказала представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (ММСУТ) РФ Елена Марковская.

Сразу же после трагического инцидента, движение поездов по данному направлению было временно приостановлено. На место прибыли медики и полицейские, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел в нескольких десятках метров от перехода. По словам сотрудников железной дороги, девушке было около 20 лет, передает сетевое издание m24.ru.

В настоящее время на месте работают следственные группы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, опрашиваются очевидцы. Уже принято решение о начале доследственной проверки.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/proisshestviya/15032018/27464?utm_source=CopyBuf