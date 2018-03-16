2018-03-16T12:38:02+03:00
Происшествия

Электричка столкнулась с автомобилем на перегоне Кунцево — Усово

Водитель машины выжил, пассажиры не пострадали
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
ФОТО vk.com/club12113985ФОТО vk.com/club12113985
Изменить размер текста:

На Белорусском направлении МЖД произошла крупная авария. На перегоне Кунцево — Усово электричка столкнулась с автомобилем. Машинист электропоезда пытался предупредить водителя машины звуковыми сигналами и начал тормозить перед переездом, однако полностью остановить состав не успел.

«Водитель легковушки нарушил ПДД, выехав на пути. Машинист пытался избежать столкновения, подавал предупреждающие сигналы, затормозил, но расстояние было слишком небольшим. Аварии избежать не удалось. Машину отбросило на пути», – цитирует сообщение пресс-службы МЖД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что автомобиль, попавший в ДТП принадлежит одной из лакокрасочных компаний. В результате происшествия водитель выжил, пассажиры электрички не пострадали.

Из-за ЧП интервал следования трех электричек увеличился.

Тем временем железнодорожники напоминают водителям, что игнорирование мер безопасности ставит под удар не только их здоровье и жизни, но и создает угрозу для пассажиров поездов, членов локомотивных и поездных бригад.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Городской транспорт в Москве 18 марта будет работать по расписанию рабочего дня
На столичных зебрах установят 200 камер, снимающих непропуск пешеходов
Баба Яга зовет на выборы
В поликлиниках Москвы дежурные врачи проводят более 9 тысяч приемов в день
Концертный зал филармонии в парке «Зарядье» достроят в мае - июне 2018 года
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину
Храбрый чихуахуа погиб в Подмосковье, спасая хозяйку
В Москве у прохожего похитили сумку с деньгами, ценными монетами и техникой
Минское и Боровское шоссе свяжут две новые дороги
На станции метро «Солнцево» появились входы в виде «дачных домиков»
В Москве за год провели более 3,5 тысяч бесплатных процедур ЭКО
На выставке недвижимости MIPIM - 2018 Москва представила программу реновации
Северный вестибюль станции «Кропоткинская» закрыли до апреля
В Подмосковье иномарка сбила пожилую пару
Москвичам предложили продлевать водительские права автоматически
В столице ветераны получат материальную помощь ко Дню Победы