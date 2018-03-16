Электричка столкнулась с автомобилем на перегоне Кунцево — Усово

СЕГОДНЯ 12:38 2018-03-16T12:38:02+03:00

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На Белорусском направлении МЖД произошла крупная авария. На перегоне Кунцево — Усово электричка столкнулась с автомобилем. Машинист электропоезда пытался предупредить водителя машины звуковыми сигналами и начал тормозить перед переездом, однако полностью остановить состав не успел.

«Водитель легковушки нарушил ПДД, выехав на пути. Машинист пытался избежать столкновения, подавал предупреждающие сигналы, затормозил, но расстояние было слишком небольшим. Аварии избежать не удалось. Машину отбросило на пути», – цитирует сообщение пресс-службы МЖД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что автомобиль, попавший в ДТП принадлежит одной из лакокрасочных компаний. В результате происшествия водитель выжил, пассажиры электрички не пострадали.

Из-за ЧП интервал следования трех электричек увеличился.

Тем временем железнодорожники напоминают водителям, что игнорирование мер безопасности ставит под удар не только их здоровье и жизни, но и создает угрозу для пассажиров поездов, членов локомотивных и поездных бригад.