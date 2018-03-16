2018-03-16T13:54:23+03:00
Здоровье

В московских больницах пройдут «Дни открытых дверей»

Москвичей зовут на бесплатные консультации и лекции
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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В большинстве мест вход для пациентов будет свободный, однако кое-где придется записаться заранее.В большинстве мест вход для пациентов будет свободный, однако кое-где придется записаться заранее.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 19 по 31 марта в городских больницах и медицинских центрах устроят «Дни открытых дверей». Все желающие могут побывать на бесплатных лекциях, экскурсиях и консультациях врачей. В большинстве мест вход свободный. Но в некоторых больницах надо заранее записаться по указанным телефонам. С собой обязательно нужно захватить паспорт и полис ОМС.

К примеру, в выходные, 24 и 25 марта, в Морозовской детской больнице родители вместе с детьми смогут пообщаться со специалистами по лечению эпилепсии. Для будущих мам сразу в нескольких роддомах проведут экскурсии и ответят на интересующие вопросы по беременности и родам. Врачи прочитают лекции в «Школах будущих мам». В акции участвуют родильные отделения и женские консультации при больнице имени Кончаловского, больнице № 15 имени Филатова, больнице № 24 и больнице имени Иноземцева.

На прием к онкоурологам можно будет прийти в субботу, 24 марта, в больницу № 24. Анонимные консультации психиатров, психологов, психотерапевтов проведут в психиатрической больнице № 1 имени Алексеева. Здесь же устроят мастер-классы по арт-терапии и лекцию по психологии тревоги.

Полное расписание дней открытых дверей и адреса клиник - на сайте департамента здравоохранения Москвы.

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