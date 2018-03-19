2018-03-19T18:32:46+03:00
Общество

Три станции фиолетовой ветки Московского метрополитена закроют на неделю

Метростроевцы продолжат вести пуско-наладочные работы на строящейся Кожуховской линии
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Жителям юго-востока Москвы придется на неделю забыть про метроЖителям юго-востока Москвы придется на неделю забыть про метроФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сразу несколько станций Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена вновь закроют для проведения технических работ, связанных со строительством Кожуховской линии.

В отличии от осеннего «окна», когда три станции южного радиуса "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" были закрыты в течении трех суток кряду, на этот раз жителям близлежащих районов придется забыть о подземке на целую неделю. Пуско-наладочные работы новой линии будут вестись с 24 по 20 марта.

Как заявили в управлении столичного метрополитена, для трансфера пассажиров будет вновь разработан комплекс курсирования компенсирующих автобусных маршрутов: Будет открыто два маршрута КМ1 "Метро "Выхино" - Метро "Жулебино" с остановкой у станции "Лермонтовский проспект" и КМ2 "Метро "Кузьминки" - Метро "Котельники" с остановкой у станции "Жулебино". Интервалы следования автобусов будут минимальными - не более двух минут. Всего выделят порядка 200 автобусов.

В середине осени 2017 года южный участок Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки был закрыт для входа-выхода пассажиров в связи с прокладкой тоннеля строящейся Кожуховской линии. Однако, вместо заявленных четырех дней технических работ, метростроевцы управились за трое суток.

Кожуховская линия Московского метрополитена свяжет центр Москвы с удаленным районом Некрасовка. Кроме того, она призвана разгрузить «фиолетовую» ветку. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2018 года.

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