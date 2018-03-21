В «Домодедово» задержали контрабандиста со швейцарскими часами за 20 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:37 2018-03-21T17:37:28+03:00

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Сотрудники Домодедовской таможни задержали на границе мужчину, который попытался провезти с собой дорогостоящие часы, не уплатив налог. Пассажир привез с собой из Дубая наручные швейцарские часы De Bethune на 20 миллионов рублей и не заполнил декларацию.

Сотрудник таможни задержали контрабандиста, когда тот направился к выходу по зеленому коридору. В его ручной представители аэропорта обнаружили трое наручных часов De Bethune. Одни - из золота 750 пробы, с циферблатом в виде звездного неба, и двое других - из сплавов титана и стали, одни часы украшены бриллиантами и имеют указатель фаз Луны.

«Общая стоимость часов составляет 20 135 500 рублей, соответственно, сумма неуплаченных таможенных платежей - более 5 миллионов рублей», - цитирует сообщение пресс-службы ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Мужчина рассказал, что привез часы в Москву для презентации. Однако теперь контрабандисту грозит уголовное разбирательство.