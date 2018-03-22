2018-03-22T21:45:54+03:00
Происшествия

В Подмосковье рабочий ремонтировал лифт и сорвался в шахту с 13-го этажа

Шансов выжить у мужчины, к сожалению, не было
Игорь ПАВЛОВ
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Ремонтировавший лифт рабочий сорвался в шахту с 13 этажа.Ремонтировавший лифт рабочий сорвался в шахту с 13 этажа.Фото: Александр ГЛУЗ
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Несчастный случай произошел в городе Подольске Московской области. В 16-этажном доме случились неполадки с лифтом и для проведения ремонтных работ вызвали мастера. Мужчина пытался устранить неисправность на 13 этаже. И, как сообщают в областном управлении Следственного комитета, по непонятным причинам сорвался.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь ведомства Ольга Врадий. - Процессуальное решение будет принято после всех проверок и экспертиз.

Напомним также, что в сентябре прошлого года в том же городе в лифте чуть не разбились молодая мама и ее двое малолетних детей. Они зашли в кабину на шестом этаже, чтобы подняться на семнадцатый. Но лифт неожиданно стало трясти и он резко поехал вниз. К счастью, при падении на первом этаже механизм заклинило и женщине с детьми удалось выбраться.

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