Московским строителям существенно прибавят зарплату

СЕГОДНЯ 13:46 2018-03-24T13:48:30+03:00

Собянин почти в два раза увеличил зарплаты рабочим стройкомплекса Москвы Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Уже с 1 апреля за работу в ночную смену будут платить на 40% больше

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Столичные строители получат солидную прибавку к зарплате. Об этом распорядился мэр Москвы Сергей Собянин. Как рассказал журналистам руководитель городского Департамента строительства Марат Хуснуллин, заработок увеличится работающим в дневную и ночную смены, на 15% и 40% соответственно.

"Мэром принято решение об увеличении оплаты труда рабочему персоналу. По закону, если люди работают ночью, мы должны платить на 40% больше. Для работников дневной смены зарплата увеличится в среднем на 15%", - сказал руководитель столичного стройкомплекса.

Со слов Хуснуллина, увеличение заработной платы строителям позволит мобилизовать при необходимости дополнительные стройбригады в ночную смену. Изменения вступают в силу уже с 1 апреля.