Ярмарки выходного дня откроются в Москве 20 апреля

СЕГОДНЯ 13:00 2018-03-27T13:01:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярмарки выходного дня появятся во всех округах столицы. Торговые ряды откроются 20 апреля, а прием онлайн-заявок на участие начнется уже 2 апреля. Он продлится до 6 апреля, а результат конкурсного отбора станут известны 13 числа. Все претенденты получат оповещения в личном кабинете, кроме того, список победителей будет опубликован на портале ГБУ «Московские ярмарки».

Торговые места предоставляются бесплатно. В этом сезоне отдельные места выделят для пенсионеров и граждан с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того в этом году главы фермерских хозяйств впервые получат 20% мест в группе «овощи и фрукты».

Заявки на участие могут подать главы фермерских или личных подсобных хозяйств, а также люди, которые занимаются огородничеством и животноводством, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

Добавим, что первый ярмарочный сезон продлится с конца апреля до 1 июля.