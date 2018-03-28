2018-03-28T11:59:48+03:00
Москва

Определен дизайн новых станций московского метро

Готовы проекты станций "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар"
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Согласован проект дизайна двух новых станций метроСогласован проект дизайна двух новых станций метроФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Две новые станции "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар" построят по проектам столичных архитекторов. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он рассказал, что в финале из пяти проектов победили два лучших.

"Из пяти проектов-финалистов для каждой станции выбран лучший по всем критериям. Это и соответствие контексту местности, и соблюдение требований безопасности, и экономическая целесообразность проекта, и, конечно, реализуемость с учетом технических требований метрополитена", – цитирует сообщение Хуснуллина сетевое издание m24.ru.

Сообщается, что на станции "Нагатинский Затон" стены будут украшены панно из крупных рыб. А дизайн станции "Кленовый бульвар" будет посвящен истории района. В вестибюле повесят светильник в стиле Дьякова Городища и установят элементы, напоминающие убранство дворца царя Алексея Михайловича, пишет сайт "Дни.ру" со ссылкой на портал мэра города.

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