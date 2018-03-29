СЕГОДНЯ 17:48 2018-03-29T17:48:28+03:00

В каком состоянии сейчас находится пострадавший, пока не известно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Мужчина с различными травмами был доставлен в больницу

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В Москве рабочий сорвался с высотки и упал вниз. Инцидент произошел в районе Жулебино на юго‐восточной окраине столицы. На место происшествия оперативно прибыл медицинский вертолет Московского авиационного центра, который эвакуировал мужчину.

Сообщается, что рабочий, упавший с большой высоты получил различные травмы. Врачи авиамедицинской бригады оказали ему первую помощь на месте, и отвезли в больницу. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ГОЧСиПБ).

Отмечается, что ЧП произошло с рабочим, когда он трудился на улице Дмитриевского. В каком состоянии сейчас находится пострадавший, пока не известно, передает сайт «Дни.ру».

Ранее на западе Москвы произошла авария с участием двух иномарок. В результате ДТП пострадали двое подростков. Для их госпитализации на место происшествия был направлен медицинский вертолет.