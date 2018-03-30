Станции метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» открыли на день раньше срока

СЕГОДНЯ 11:02 2018-03-30T11:02:16+03:00

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Непростая неделя была у пассажиров Таганско-Краснопресненской линии — на 6 дней были закрыты станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Несмотря на мобильные кассы, горячий чай и компенсационные автобусы, пассажирам пришлось толпиться. Но сотрудники Московского метрополитена старались всячески облегчить маршруты москвичей и гостей города.

И станции должны были быть закрытыми еще 30 марта. Но утром пришла радостная новость от Московского метрополитена «станции открылись на день раньше срока». И уже 30 марта c 10.00 ими смогли воспользоваться пассажиры.

- Закрытие станций было связано с необходимыми проверками безопасности движения, - напомнили в Московском метрополитене. - Перерыв в их работе был необходим для присоединения строящейся Кожуховской линии в районе станции «Лермонтовский проспект».

Как сообщили в московском метро, все работы были выполнены в полном объеме. Кстати, все это время для пассажиров работали компенсационные автобусы и они продолжат работать 30 марта до 13.00, после этого на временные выделенные полосы будут допущены все автомобилисты.

- После 13.00 отменятся временные выделенные полосы. Начиная с этого часа, автомобилисты смогут беспрепятственно выезжать на отмененные «выделенки» – камеры фотовидеофиксации будут отключены, однако все временные знаки и другое оборудование, которое использовалось для создания выделенных полос на время компенсационных перевозок, уберут к утру 31 марта, - объяснили в Московском метрополитене.

Все все временные перекрытия в районе также сняты. А пригородные поезда, как и раньше, начнут останавливаться на жд-станции Выхино с 13.00.