На западе Москвы "Аэроэкспресс" насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 15:41 2018-03-31T15:47:13+03:00

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Печальное происшествие произошло 31 марта в 12.20 в районе железнодорожной станции Переделкино. 60-летняя женщина решила перейти рельсы в неположенном месте. В это время со стороны «Внуково» в Москву направлялся аэроэкспресс (киевское направление). Скорость поезда была около 120 км/ч, а потому машинист не успел затормозить. Пенсионерка получила травмы, не совместимые с жизнью.

В столичном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ «Комсомолке» сообщили, что в их ведомстве в связи со смертью женщины организовали проверку. А заодно в очередной раз призвали всех граждан быть бдительными на объектах транспорта и соблюдать правила безопасности.

Напомним, пару недель назад в районе Бутырского вала в Москве аэроэкспресс также сбил женщину (савеловское направление). В тот день движение на участке пришлось временно приостановить. Причем до железнодорожного перехода от места происшествия было несколько метров. Погибшей было всего 20 лет.