В московских судах бесспорные дела доверят искусственному интеллекту

СЕГОДНЯ 18:19 2018-04-02T18:19:48+03:00

Внедрить нововведение планируется в течение двух лет

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В Москве бесспорные судебные дела будет рассматривать искусственный интеллект. Участников спора предполагается различать по отпечаткам пальцев. В Мосгорсуде планируют внедрить новинку в течение двух лет, сообщает его председатель Ольга Егорова.

«Пройдет время, и искусственный интеллект будет рассматривать бесспорные дела», - цитирует Егорову РИА Новости.

Бесспорными называются судебные дела, по которым судья проверяет лишь формальные данные.

Мосгорсуду уже выделили деньги на разработку искусственного интеллекта и биометрии. По словам Егоровой, по отпечатку пальцев можно будет идентифицировать личность, зайти в личный кабинет на сайте суда, подать ходатайства и отследить информацию.

Директор по работе с госзаказчиками «КРОК Инкорпорейтед» Андрей Болотов рассказал, что искусственный интеллект может заняться судебными приказами, где от него требуется лишь проверить верность указанных данных. «Машина сможет проверить реквизиты, свериться с базой данных налоговой инспекции, вынести решение и даже подписать его», - говорит Болотов. Рассмотрение сложных дел искусственному интеллекту могут пока доверить лишь при параллельном рассмотрении человеком.