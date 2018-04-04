2018-04-04T09:30:07+03:00
Общество

В Москве 22 светофора на пешеходных переходах изменили режим

Время ожидания зеленого сигнала сократилось на 10-60секунд
Алексей КАРЕЛИН
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Изменения режимов светофоров не повлияют на загруженность дорог.Изменения режимов светофоров не повлияют на загруженность дорог.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала 2018 года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) изменил режим работы светофоров на 22 пешеходных переходах в Москве. Об этом просили жители, говорится на сайте мэрии столицы.

«Мы работаем с обращениями граждан, которые поступают через mos.ru, единый транспортный портал, а также официальные группы ЦОДД в социальных сетях. Стараемся участь интересы и автомобилистов, и пешеходов», - пояснил замглавы ЦОДД Дмитрий Горшков.

На одних светофорах установили специальные кнопки, при нажатии на которые загорается свет, на других увеличили длительность зеленого сигнала. В зависимости от времени суток зеленый будет гореть на 3-22 секунды дольше. На третьих зеленый горит столько же по времени, но ждать его надо меньше на 10-60 секунд.

По словам Горшкова, изменения не повлияют на загруженность дорог.

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