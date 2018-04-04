2018-04-04T13:17:07+03:00
Происшествия

В Домодедово грабители похитили 30 тонн топлива на 1,5 млн рублей

Полиция задержала подозреваемых
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала преступниковПолиция задержала преступниковФото: Олег ЗОЛОТО
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Бандиты из организованной преступной группировки похитили более 30 тонн дизельного топлива со склада в подмосковном Домодедово. Грабители ночью проникли в помещение и нефтяной компании и, пригрозив местному охраннику оружием, похитили топливо. Об этом сообщили в МВД РФ.

«Причиненный ущерб составил около 1,5 миллионов рублей», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время сотрудники полиции уже задержали четырех подозреваемых. Ими оказались уроженцы Закавказья в возрасте от 25 до 40 лет. Известно, что один из них ранее уже был судим, однако по какой статье, не уточняется.

Сообщается, что при задержании, полиция провела обыск. У задержанных был обнаружен и изъят травматический револьвер со стертыми номерами.

Все задержанные были отправлены под арест. В отношении всех представителей организованной преступной группировки возбуждено уголовное дело.

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