2018-04-05T13:01:19+03:00
Москва

Онлайн-запись стала самым популярным способом попасть к врачу

Она составляет 35% от всех назначенных визитов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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У москвичей пользуется спросом онлайн-запись на прием к врачуУ москвичей пользуется спросом онлайн-запись на прием к врачуФото: Михаил ФРОЛОВ
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У москвичей все большей популярностью пользуется онлайн-запись к врачу. Так, с 2012 года горожане записались к врачу через интернет и с помощью мобильных приложений более 102 миллионов раз.

Отметим, что на сегодняшний день доля электронной записи к врачу составляет порядка 35% от всех назначенных визитов. При это записаться на примем можно также по телефону, через стойку информации и инфоматы в поликлинике, а также непосредственно у врача.

«Упрощение процедуры записи и возможность сделать это без непосредственного визита в медицинскую организацию значительно экономит время пациентам и помогает врачам эффективнее распределять свою загрузку», - цитирует руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна сайт argumenti.ru.

При этом эксперт напомнил о необходимости отменять запись в случае, если посветить врача в назначенное время не получается. Это повысит эффективность работы медучреждений, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

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