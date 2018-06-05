2018-06-05T11:34:49+03:00
Москва

В преддверии ЧМ-2018 в продаже появились брелоки «Тройка» и «Стрелка» в виде футбольных мячей

Сувенир стоит 350 рублей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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К ЧМ-2018 выпустят сувенирные "Тройку" и "Стрелку"К ЧМ-2018 выпустят сувенирные "Тройку" и "Стрелку"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Брелоки в виде футбольного мяча с функционалом транспортных карт "Стрелка" и "Тройка" начали продавать в преддверии чемпионата мира по футболу. Сувенирная продукция не отличается по функционалу от привычных пластиковых карт.

Отметается, что у брелока есть два приложения с отдельными самостоятельными балансами. При этом сувенир изготовлен из прочного пластика и является водонепроницаемым, также тематический мяч устойчив к механическим повреждениям.

Сообщается, что брелоки выпущены ограниченной серией — 600 штук. Стоит такой сувенир 350 рублей, передает сетевое издание m24.ru.

Новым тематическим брелком можно оплатить проезд на всех видах общественного транспорта Москвы и Подмосковья: автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы, включая водный транспорт. Также есть возможность записать разовый билет или абонемент для проезда на пригородных поездах, передает телеканал «360».

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