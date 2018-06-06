Тверскую улицу решили не перекрывать в День России

6 Июнь 14:37 2018-06-06T14:37:16+03:00

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По случаю празднования Дня России, 12 июня, на Тверской улице решили не перекрывать движение. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Напомним, ранее здесь планировались народные гуляния в течение двух дней, 11 и 12 июня. Для этого собирались закрыть с 10 по 12 июня Тверскую улицу, улицы Охотный ряд и Моховая, а также несколько соседних переулков. Такие ограничения уже действовали, к примеру, в День города в прошлом году и во время новогодних праздников. Тогда по всей улице работали сценические площадки, кафе и спортивные зоны.

На трех улицах в Северном округе столицы частично перекроют движение машин из-за празднования Дня России. Водителям придется терпеть неудобства три дня подряд вечером и ночью.

С 21.00 8 июня по 1.00 9 июня, с 21.00 9 июня по 1.00 10 июня, с 21.00 12 июня по 1.00 13 июня нельзя будет проехать по одной полосе на улицах Авиаконструктора Микояна, Авиаконструктора Сухого и Маршала Шапошникова.