2018-06-07T12:27:04+03:00
Москва

В Москве к ЧМ-2018 дополнительно выделят 37 машин «скорой помощи»

Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве выделят дополнительные кареты "скорой помощи" к ЧМ-2018В Москве выделят дополнительные кареты "скорой помощи" к ЧМ-2018Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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К чемпионату мира по футболу в Москве дополнительно выделят 37 машин «скорой помощи». А после спортивных состязаний эти автомобили задействуют в обеспечении скорой и неотложной медицинской помощи в Москве. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Отмечается, что все автомобили медиков оснащены необходим оборудованием, чтобы помочь пациенту по дороге в больницу: система мониторинга сердечного ритма и жизненно важных показателей, современный аппарат искусственной вентиляции легких, а также система "Автопульс", обеспечивающая искусственное кровообращение при остановке сердца. Кроме того медицинскому персоналу выдадут средства радиосвязи и оргтехнику, чтобы они могли оперативно выходить на связь, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

Добавим, что во время ЧМ-2018 в медпунктах и мобильных бригадах города будут дежурить более 320 специалистов. А в городских учреждениях уже создан неснижаемый резервный запас лекарств, медицинских изделий, донорской крови и ее компонентов, пишет сайт argumenti.ru.

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