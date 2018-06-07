2018-06-07T16:10:10+03:00
Политика

Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября

Своим постановлением Мособлдума установила дату
Александра БУРОВА
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Мособлдума назначила выборы губернатора Подмосковья на 9 сентябряМособлдума назначила выборы губернатора Подмосковья на 9 сентябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мособлдума приняла постановление на заседании в четверг 7 июня о назначении выборов губернатора Подмосковья на 9 сентября 2018 года.

По действующему законодательству, выборы губернатора Московской области должны проходить в единый день голосования, который выпал в этом году на второе воскресенье первого месяца осени. Чтобы дата была утверждена, Мособлдума должна утвердить это число своим постановлением. Большинство голосов региональной думы было отдано за это.

Официальная избирательная кампания в Подмосковье начнётся на следующий день (то есть 8 июня 2018), после вступления в силу этого документа.

На сегодняшний день губернатором Московской области является Андрей Юрьевич Воробьёв, который занимает должность с 10 сентября 2013 года.

Кроме того, в единый день голосования также пройдут выборы мэра Москвы.

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