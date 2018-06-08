2018-06-08T13:53:05+03:00
Москва

Бесплатный Wi-Fi появился на пяти автовокзалах и станциях в Подмосковье

Подключиться к Сети можно будет без просмотра рекламы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье на пяти автовокзалах появился бесплатный Wi-FiВ Подмосковье на пяти автовокзалах появился бесплатный Wi-FiФото: Евгения ГУСЕВА
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Пять автовокзлов и станций «Мострансавто» в Московской области оборудовали бесплатным Wi-Fi. Сеть развернута на автовокзалах в Кашире, Клину, Электрогорске, Коломне и на автостанции в Серпухове.

Отмечается, что бесплатный беспроводной интернет здесь провели в рамках программы подготовки к чемпионату мира по футболу. Все указанные вокзалы входят в список объектов инфраструктуры ЧМ-2018. Сообщается, что в настоящее время аналогичные работы ведутся в Балашихе.

Примечательно, что доступ к интернету здесь будет бесплатным и не потребует просмотра рекламы перед подключением к Сети.

«Нам важно, чтобы пассажирам было максимально комфортно во время ожидания транспорта, именно поэтому Мострансавто запустило проект по установке сети Wi-Fi. Решение о внедрении беспроводного интернета на других объектах будут сделаны после завершения тестирования», - цитирует слова гендиректора компании интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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