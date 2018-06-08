2018-06-08T16:47:44+03:00
Общество

На Воробьёвых горах будет ограничено движение транспорта из-за фестиваля болельщиков ЧМ-2018

Ограничения будут 10 июня с 8:00 до 23:00 по московскому времени
Александра БУРОВА
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Движение в районе Воробьевых гор ограничат 10 июняДвижение в районе Воробьевых гор ограничат 10 июняФото: Андрей МИРЕЙКО
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Из-за подготовки к чемпионату мира по футболу, который будет проходить в этом году в России, в районе Воробьёвых гор будет ограничено транспортное движение. Также это связано с проверкой итоговой готовности инфраструктуры фестиваля болельщиков FIFA, который начнётся 10 июня перед Главным зданием Московского Государственного Университета.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 23:00 воскресенья 10 июня.

Информационное агенство ТАСС приводит слова пресс-службы ЦОДД об улицах, которые будут перекрыты в этот день.

Нельзя будет проехать по улице Косыгина (от разворота в районе дома 30, строение 3 по улице Косыгина до разворота в районе дома 28), Университетский проспект (от улицы Лебедева до Мичуринского проспекта), Мичуринский проспект (от разворота в районе станции метро "Ломоносовский проспект" в сторону улицы Косыгина до Университетского проспекта).А также, по Лебедева (от Университетского проспекте до улицы Академика Самарского).

Будут закрыты съезды с проспекта Вернадского и Мичуринского проспекта на улицу Академика Хохлова; съезды с проспекта Вернадского и Мичуринского проспекта на улицу Колмогорова.

Также, будет ограничено движение для водителей без пропуска по улице Косыгина, улице Лебедева и улице Менделеевская.

Водителей просят быть внимательными и рекомендуют планировать маршрут заранее.

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