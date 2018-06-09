В Московском зоопарке родились детеныши восточносибирской рыси

СЕГОДНЯ 13:08 2018-06-09T13:08:41+03:00

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В Московском зоопарке у восточносибирских рысей родились четыре детеныша. Прибавление в семействе случилось около месяца назад. Сейчас о новорожденных заботятся мать, отец и строе старших братьев и сестер, которые родились в прошлом году.

«Когда мама-рысь идет есть, с котятами остаются старшие сестры, а отец семейства и подросший самец из прошлогоднего помета охраняют территорию. За этим очень любопытно наблюдать. Такая забота и сплоченность в семье рысей очень трогательны и необычны», - рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова, передает телеканал «360».

Отмечается, что в дикой природе рыси обычно ведут более уединенный образ жизни. Как правило, самец оставляет самку еще до рождения котят. А старшие браться и сестры и вовсе не контактируют с молодым выводком, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.