2018-06-13T12:13:09+03:00
Происшествия

В Подмосковье мальчика насмерть придавило футбольными воротами

Полиция завела уголовное дело
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Подмосковье ребенка придавило футбольными воротами. ФОТО: архив КПВ Подмосковье ребенка придавило футбольными воротами. ФОТО: архив КП
Изменить размер текста:

В Раменском районе Подмосковья футбольные ворота насмерть придавили четырехлетнего мальчика. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГСУ СКР.

Сам инцидент произошел в минувший понедельник, 11 июня, на стадионе сельского поселения Ульянинское. Здесь незакрепленные футбольные ворота упали на маленького ребенка, который гулял по полю. Конструкция ударила мальчика по голове. От полученных травм он скончался на месте, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Следователи отметили, что мальчик погиб «в результате недобросовестного исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации поселения» и завели дело о халатности. Стражи порядка уже осмотрели место происшествия и допросили в качестве свидетелей главу сельского поселения Ульянинское и его заместителя. В рамках расследования назначена судмедэкспертиза, пишет сайт «Дни.ру».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Собянин передал ГИББД Москвы 30 электромо­тоциклов
В парке «Зарядье» пройдет фестиваль Московского урбанистического форума
В столице под охрану государства перешел дом, в котором жил Чехов
Улицы Москвы украсили цветниками с символикой ЧМ-2018
В Москве все трамваи начнут работать без турникетов с 16 июня
Суд арестовал маньяка, напавшего с ножом на 11-летнюю девочку в Очаково
В парке 50-летия Октября обновят скульптуру «Ладошки»
На северо-востоке столицы открылись информационные центры реновации
Во время ЧМ-2018 у въездов в Москву будут дежурить резервные автобусы
В Московском зоопарке родились детеныши восточносибирской рыси
В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» завершается благоустройство
На участке Северо-Западной хорды от Крылатской улицы до Можайского шоссе запустят движение
В парке «Сказка» отметят День эколога
Учителя получают городскую надбавку за развитие «Московской электронной школы»
Хрюша и Филя навестили пациентов детской больницы имени Сперанского во время благотворительной акции «Мир без слез»
Гидрометцентр сообщил о неожиданном похолодании в Москве
В московских больницах пройдет Всемирный день донора
На Воробьёвых горах будет ограничено движение транспорта из-за фестиваля болельщиков ЧМ-2018
Бесплатный Wi-Fi появился на пяти автовокзалах и станциях в Подмосковье
В центре Москвы у уличных фотографов изъяли четырех редких сов