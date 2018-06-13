В Подмосковье мальчика насмерть придавило футбольными воротами

СЕГОДНЯ 12:12 2018-06-13T12:13:09+03:00

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В Раменском районе Подмосковья футбольные ворота насмерть придавили четырехлетнего мальчика. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГСУ СКР.

Сам инцидент произошел в минувший понедельник, 11 июня, на стадионе сельского поселения Ульянинское. Здесь незакрепленные футбольные ворота упали на маленького ребенка, который гулял по полю. Конструкция ударила мальчика по голове. От полученных травм он скончался на месте, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Следователи отметили, что мальчик погиб «в результате недобросовестного исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации поселения» и завели дело о халатности. Стражи порядка уже осмотрели место происшествия и допросили в качестве свидетелей главу сельского поселения Ульянинское и его заместителя. В рамках расследования назначена судмедэкспертиза, пишет сайт «Дни.ру».