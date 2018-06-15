В Москве рост ипотеки в годовом выражении составил 81%

СЕГОДНЯ 17:24 2018-06-15T17:24:12+03:00

Число ипотечных сделок в Москве за пять месяцев выросло на 81% Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По сравнению с аналогичным показателем за период прошлого года

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В столице число ипотечных сделок за временной промежуток с января по май 2018 увеличилось на 81,6% в годовом выражении и превысило колличество в 30 тысяч.

- Курс на снижение ставок на кредитование жилья привел к росту столичного рынка ипотеки: в январе-мае 2018 года Росреестр по Москве зарегистрировал 30 444 ипотечные сделки против 16 762 - за первые пять месяцев 2017 года, - сообщили на сайте управления Росреестра по Москве.

Также, на сайте сообщают, что в первые майские дни столичный рынок показал небольшой рост по договорам долевого строительства на жилую недвижимость (по сравнению с предыдущим месяцем). По данным Управления Росреестра, по Москве, с января по май 2018 года было зарегестрировано 28278 договора долевого участия на жилую недвижимость (больше, чем в аналогичный период прошлого года на 43% (19759 ДДУ)).

Кроме того, на вторичном рынке московской недвижимости также зафиксировали растущую активность: + 25%. За данный период в 5 месяцев было зарегистрировано 55172 договора купли-продажи жилья (а в прошлом году - 44017 договора).