2018-06-18T12:56:12+03:00
Общество

В Москве ожидается похолодание в конце недели

Возможны кратковременные дожди и грозы
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В Москве ожидается похолодание и дожди в конце неделиВ Москве ожидается похолодание и дожди в конце неделиФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики предупредили жителей Москвы о грядущем похолодании на ближайших выходных. 23 и 24 июня ожидается, что температура упадет до +22-23 градусов по Цельсию днем, а ночью температура опустится до 16 градусов. Также отмечается, что выросла вероятность кратковременных дождей и гроз. Атмосферное давление составит около 742 милимметров ртутного столба на субботу и 744 - на воскресенье. Порывы ветра минимальны и будут варьироваться от 4 до максимум 6 метров в секунду.

«В конце недели вероятность кратковременных дождей снова увеличится, пройдет фронт, и к выходным температура понизится до значений 22-23 градуса», - сообщили в центре погоды «Фобос».

В течение недели синоптики обещали теплую и солнечную погоду. Также ранее сайт kp.ru сообщил о том, что 18 июня температура воздуха в Москве и области прогреется до +27 градусов тепла.

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