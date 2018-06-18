"Жёлтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и ЦФО
"Жёлтый" уровень погодной опасности будет действовать на территории Москвы и Центрального федерального округа 19 июня из-за сильного ветра, об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Как сообщают синоптики, во вторник днём центральный регион будет находиться в тёплом секторе, воздух прогреется до 23-25 градусов, местами до 26. Однако во второй половине дня атмосферный фронт принесёт местами умеренный дождь, а в отдельных районах ожидается гроза с порывами ветра до 12-17 метров в секунду.
МЧС рекомендует сократить своё пребывание на улице и быть максимально осторожными.
Кроме того, на сайте Гидрометцентра сообщается о том, что в Москве периоды жаркой погоды будут постоянно сменяться кратковременными дождями с грозами.
Напомним, что настоящее тёплое лето пришло в столицу совсем недавно, только 16 июня.
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