В московских парках появятся еще 11 км велодорожек

СЕГОДНЯ 18:35 2018-06-18T18:35:36+03:00

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В городе проложат еще 11 километров велодорожек. Они появятся в парках имени Святослава Федорова, 850-летия Москвы, на Ходынском поле, в парковых зонах в долине реки Битцы, а также вдоль Филевской линии метро.

- До конца года в парках Москвы появится еще 11 километров велодорожек. Это не менее пяти маршрутов, - рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Всего же в Москве уже 773 километра велодорожек, по которым катаются не только велосипедисты со своим транспортом, но и с арендованным. Кстати, cезон велопроката уже работает почти два месяца - с 430 станций можно взять 4120 велосипедов. А в период Чемпионата мира по футболу можно взять велосипед по тарифу Fan 2018: три дня за 350 рублей (в эту сумму входят бесплатные поездки до 60 минут).