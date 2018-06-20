2018-06-20T09:57:35+03:00
Происшествия

Неизвестный расстрелял в Подмосковье хозяина с собакой

Молодой человек находится в критическом состоянии
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Денис Куньков.Денис Куньков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В подмосковном Лыткарино неизвестный напал на местного жителя, который гулял во дворе со своей собакой. Нападающий целился именно в животное, однако когда хозяин бросился защищать питомца, досталось и ему. Неизвестный четыре раза выстрелил в молодого человека и убил собаку, после чего скрылся.

«Мой друг Денис Куньков гулял с собакой Балу возле детской площадки у дома № 27 на квартале 3. Мне сообщили, что какой-то мужчина в светлых джинсах, серой толстовке и с рюкзаком приблизился и выстрелил четыре раза. Два выстрела попали в голову, один в живот и один в спину. Застрелил собаку и скрылся», – цитирует знакомую пострадавшего Анну интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Местная полиция начала проверку по факту происшествия

Сообщается, что Дениса Кунькова госпитализировали в Лыткаринскую городскую больницу. Сейчас мужчина находится в критическом состоянии: одна из пуль задела мозг. Молодому человеку требуется срочная помощь нейрохирурга.

Всем, кто может оказать необходимую медпомощь Денису, просим звонить по телефону: 8 (916) 079-73-21, Анастасия.

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