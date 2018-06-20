Мосгаз проверит Голутвинский дюкер рядом с памятником Петра I

СЕГОДНЯ 16:40 2018-06-20T16:40:27+03:00

Водолазы для этого опустятся на дно Москвы-реки

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В четверг, 21 июня, специально подготовленные водолазы погрузятся на дно Москвы-реки в районе Якиманской набережной для того, чтобы проверить состояние подводного газопровода.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы в среду.

В том числе, специалисты изучат Голутвинский дюкер, который располагается у известного памятника Петру Великому. Уточняется, что он находится на глубине около пяти метров под водой. Диагностику проведут квалифицированные и подготовленные специалисты: им предстоит осмотретьт объект, проверят его состояние и устранят деффекты, если их обнаружат. Сообщается, что он имеет стратегическое значение и является источником подачи газа групной ГЭС-1 уже более 50 лет.

Напомним, в мае этого года один инициативный ростовчанин Михаил Векленко попросил перенести памятник Петру I из Москвы в Таганрог.