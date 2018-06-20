2018-06-20T21:19:33+03:00
Общество

Около Савеловского вокзала Москвы станцию метро «Нижняя Масловка» построят в 2018 году

Об этом сообщил мэр Москвы в прямом телеэфире, отвечая на вопросы горожан
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичейСергей Собянин отвечает на вопросы москвичейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 20 июня, мэр Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Желающие могли заранее отправить свои сообщения на специальной странице сайта мэра Москвы (mos.ru). Кроме письменных вопросов, принимались еще и видео-обращения. К письму можно было прикрепить фото- и видеофайлы.

Сегодня разговор ожидаемо начался с главного события – чемпионата по футболу. Напомним, он стартовал в Москве и других городах России 14 июня. Матчи продлятся до 15 июля включительно. Мэр сказал, что смотрит матчи ЧМ-2018. Собянин отметил, что несмотря на большой поток фанатов город справляется с нагрузкой.

Дальше в эфире москвичка задала мэру вопрос, находясь на площади Савеловского вокзала. «Что это строится и когда все закончится? Очень шумно», - спросила она.

- Нам, конечно, не нравятся стройки, по правде говоря, они многих уже достали, - не стал скрывать мэр. – Но, если этим не заниматься, то город не будет улучшаться и развиваться. Около Савеловского вокзала строится станция «Нижняя Масловка» Большой кольцевой линии метро. Стройку здесь закончим в этом году. Само кольцо соединит десятки районов Москвы, улучшит транспортное обеспечение москвичей. Очень сложно строить в городе, где кругом машины, здания, люди, огромное количество инженерных коммуникаций. Но по-другому мы не решим проблемы, в том числе и транспортные. Надо немного потерпеть. Сколько было разговоров по реконструкции центра Москвы, а сегодня все наслаждаются красивым городом.

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