2018-06-20T21:22:52+03:00
Общество

Собянин: «На ближайшие годы на реновацию жилья выделили 400 миллиардов рублей»

В прямом телеэфире столичный мэр пообщался с москвичами
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичейСергей Собянин отвечает на вопросы москвичейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 20 июня, мэр Сергей Собянин отвечает на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». У мэра спросили о ЧМ-2018, замене старых автобусов, развитии школ и библиотек, строительстве новых дорог и линий метро, решении проблем обманутых дольщиков.

Несколько вопросов задали мэру и участники реновации. Многих интересовало, хватит ли места для строительства новых домов под переселенцев.

- Мы ищем свободные участки вместе с жителями, - сказал Сергей Собянин. - Если в районе есть площадка для начала строительства, сразу ее используем, согласовав с горожанами. В этом году уже 10 тысяч москвичей переедут в новое жилье. Но этого мало, поэтому занимаемся проектированием новых планировок районов. Мы будем согласовывать с жителями эти проекты в 2018 и в следующем году. Тогда станет понятно, какие дороги там появятся, сколько этажей будет в домах и так далее. Сегодня дома начинают строиться на 250 площадках практически во всех районах Москвы. Это один из приоритетов в нашей работе. На ближайшие годы на реновацию жилья выделили 400 миллиардов рублей. Денег хватит.

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