2018-06-21T11:47:31+03:00
Москва

В центре Москвы нашли предметы быта 500-летней давности

Археологи обнаружили торговые жетоны и аксессуары местных жителей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве нашли предметы XV-XVI векахВ Москве нашли предметы XV-XVI векахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Археологи обнаружили в центре Москвы предметы, связанные с торговой жизнью города в XV-XVI веках. Старинная находка была сделана вблизи Малого и Большого Златоустинских переулков.

Сообщается, что специалистам удалось обнаружить свинцовые товарные пломбы, латунный торговый жетон, ременная подвеска и кожаные ножны. Все эти предметы были найдены во время проведения хозяйственных работ по прокладке коммуникаций.

Эксперты полагают, что в этом районе ранее шла торговля тканями, здесь мог располагаться крупный рынок, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что самая ранняя из находок датируется концом XV века. Кроме того найдены и более молодые аксессуры. Предполагается, что найденные крашения местные жители носили в XVII-XIX веках, пишет сайт argumenti.ru.

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