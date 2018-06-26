2018-06-26T11:32:28+03:00
Москва

В Москве на городские клумбы высадят более 350 тысяч многолетних цветов

Всего в городе появится 150 сортов растений
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве высадят порядка 350 тысяч растенийВ Москве высадят порядка 350 тысяч растенийФото: Илья СМИРНОВ
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В этом году столичные клумбы и цветники украсят несколькими сотнями многолетних растений. Эти цветы и травы специально для благоустройства столицы вырастили специалисты комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, украшать город будут порядка 150 сортов и видов растений. Помимо всего прочего, на улицах Москвы этим летом появится полынь, манжетка и кровохлебка. Кроме того в цветники добавят и высокие растения, такие как клопогоны, бузульник, посконник и роджерсия, передает сетевое издание m24.ru.

Добавим, что на клумбах появятся и любимые растения горожан, которые ежегодно вызывают восхищение как самих москвичей, так и гостей города. В частности, в Москве расцветут пионы, астры, хосты, астильбы, лилейники и гейхеры.

Отметим, что за увеличение числа многолетних растений в городе москвичи проголосовали на портале «Активный гражданин», передает телеканал «360».

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